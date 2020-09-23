Прокуратура

В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении участника вооруженного нападения на правоохранителей

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Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца города Назрани Ингушетии.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК России (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащих), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

По версии следствия, обвиняемый в 2010-2012 годах в составе преступного сообщества и одной из входящих в него банд совершил на территории Ингушетии и Северной Осетии два вооруженных нападения на сотрудников МВД России по Республике Ингушетия, в результате которых трое погибли, еще трое получили ранения.

Также на территории Ингушетии с его участием совершено посягательство на жизнь двух военнослужащих внутренних войск МВД России, а также убийство сотрудника МЧС по республике в связи с осуществлением им служебной деятельности.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд.

В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается, сообщается в релизе пресс-службы главного управления Генпрокуратуры России в СКФО и ЮФО.

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