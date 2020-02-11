Ипотека

В ЮФО и СКФО ставки по ипотечным кредитам достигли исторических минимумов

0

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в декабре 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения: в ЮФО — 9,1%, в СКФО — 9,2%, что обусловлено неоднократным снижением Банком России ключевой ставки.

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, жители Южного федерального округа в 2019 году получили 106,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 206 млрд рублей, что в целом соответствует объему выдач за 2018 год. В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2019 году увеличился на 2,8% и составил 62,4 млрд рублей, а их количество составило 31,3 тыс. ипотечных займов.

На 1 января 2020 года портфель банков по ипотечным кредитам, предоставленным населению ЮФО, составил 550,7 млрд рублей, СКФО — 170,2 млрд рублей.

Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в 2019 году в ЮФО выдана в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях (77,4; 59 и 34,7 млрд рублей соответственно), в СКФО — в Ставропольском крае (32,4 млрд рублей).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В гимназии № 1 Карабулака отметили свой 20-летний юбилей
В Назрани Ингушетии прошел рейд по проверке соблюдения правил перевозки несовершеннолетних
Ингушский спортсмен Руслан Оздоев стал бронзовым призёром Кубка Европы по дзюдо в Италии
Свыше 20 подпольных предприятий по переработке леса выявили в Сунженском районе Ингушетии
В Ингушетии завершился финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет»
В Ингушетии в 2019 году произошло 181 ДТП, погибло 58 человек
Временно проживающая в Ингушетии женщина заставляла попрошайничать детей
В 2020 году в Ингушетии планируется строительство 29 объектов в рамках нацпроектов
В Ингушетии за два года на 33% снизили количество объектов незавершенного строительства
В Ингушетии расследуют незаконное выделение свыше 70 земельных участков в Назрановском районе
В Малгобеке провели рейд по местам несанкционированной стихийной торговли

Главное

Яндекс.Метрика

 