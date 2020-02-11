В ЮФО и СКФО ставки по ипотечным кредитам достигли исторических минимумов

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, жители Южного федерального округа в 2019 году получили 106,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 206 млрд рублей, что в целом соответствует объему выдач за 2018 год. В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2019 году увеличился на 2,8% и составил 62,4 млрд рублей, а их количество составило 31,3 тыс. ипотечных займов.

На 1 января 2020 года портфель банков по ипотечным кредитам, предоставленным населению ЮФО, составил 550,7 млрд рублей, СКФО — 170,2 млрд рублей.

Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в 2019 году в ЮФО выдана в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях (77,4; 59 и 34,7 млрд рублей соответственно), в СКФО — в Ставропольском крае (32,4 млрд рублей).