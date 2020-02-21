В Яндаре Назрановского района состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Программа была подготовлены работниками сельского Дома культуры с участием учащихся школы № 2. В концерте выступили заслуженная артистка Ингушетии Заира Алхоева, вокалистки ДК Ясмина Гандалоева, Дали Ганиева, Салима Курсаева.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали представители администрации Назрановского района Адам Мужахоев и Хаджимурат Сапралиев, председатель Назрановского совета ветеранов Афганистана Дауд Циздоев и другие.

Высокие гости выразили огромную благодарность организаторам мероприятия и отметили, что эта дата — хороший повод для воспитания у детей чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины.