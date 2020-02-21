В Яндаре Назрановского района состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества
В сельском поселении Яндаре Назрановского района состоялась концертная программа «Аты-баты, шли солдаты», посвященная Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Программа была подготовлены работниками сельского Дома культуры с участием учащихся школы № 2. В концерте выступили заслуженная артистка Ингушетии Заира Алхоева, вокалистки ДК Ясмина Гандалоева, Дали Ганиева, Салима Курсаева.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали представители администрации Назрановского района Адам Мужахоев и Хаджимурат Сапралиев, председатель Назрановского совета ветеранов Афганистана Дауд Циздоев и другие.
Высокие гости выразили огромную благодарность организаторам мероприятия и отметили, что эта дата — хороший повод для воспитания у детей чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины.