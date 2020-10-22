В высокогорных селах Ингушетии в рамках госпрограммы построят ДК, спортплощадку и водопровод

«В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в высокогорном сельском поселении Джейрах ведется строительство водопровода, его контрактная стоимость составляет 4,2 млн рублей, на данный момент выполнено 70% работ, а сдать объект планируется до конца ноября. Новый водопровод обеспечит жителей высокогорного села бесперебойным водоснабжением. Также в селе ведется установка блочно-модульных очистных сооружений, стоимость проекта составляет 9,4 млн рублей, этот объект будет сдан до середины ноября текущего года», — сказал Гагиев.

По его словам, также в рамках госпрограммы в селе Ляжги откроют два соцобъекта.

«На данный момент в селе Ляжги ведется строительство многофункциональной спортивной площадки для физического развития детей и молодежи, объект уже готов на 60%, в середине ноября площадка уже будет открыта», — добавил министр.

Отметим, что госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.