Призыв

В военном комиссариате Сунженского района состоялась первая отправка новобранцев в армию

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В Сунженском военном комиссариате состоялась первая отправка новобранцев в рамках осенней призывной кампании. Вместе с родственниками и близкими на призывной пункт в город Сунжу прибыли пятеро призывников.

Напутствовали и инструктировали новобранцев председатель призывной комиссии Сунженского муниципального района Хасан Цечоев и начальник Сунженского военного комиссариата Хамзат Нальгиев. Они пожелали ребятам терпения, удачи, честного служения Родине и достойно представлять свой район и республику.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в ходе осеннего призыва, в соответствии с заявкой, на военную службу по призыву отправятся служить 28 юношей из муниципального образования. Подавляющее большинство призывников будет проходить военную службу в самых многочисленных родах войск — нацгвардии, сухопутных и военно-воздушных войсках.

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