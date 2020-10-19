В военном комиссариате Сунженского района состоялась первая отправка новобранцев в армию

Напутствовали и инструктировали новобранцев председатель призывной комиссии Сунженского муниципального района Хасан Цечоев и начальник Сунженского военного комиссариата Хамзат Нальгиев. Они пожелали ребятам терпения, удачи, честного служения Родине и достойно представлять свой район и республику.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в ходе осеннего призыва, в соответствии с заявкой, на военную службу по призыву отправятся служить 28 юношей из муниципального образования. Подавляющее большинство призывников будет проходить военную службу в самых многочисленных родах войск — нацгвардии, сухопутных и военно-воздушных войсках.