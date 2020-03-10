В виртуальном концертном зале Ингушетии состоится концерт Российского молодёжного симфонического оркестра

Ингушские зрители уже имели возможность познакомиться с творчеством этого коллектива под управлением дирижера Валентина Урюпина. На этот раз оркестр выступит под управлением Леонарда Слаткина. Солировать будет известный пианист Николай Луганский.

В программе концерта — произведения Бетховена, Брамса и современного американского композитора Синди МакТи.