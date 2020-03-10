Концерт

В виртуальном концертном зале Ингушетии состоится концерт Российского молодёжного симфонического оркестра

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28 марта в виртуальном концертном зале Ингушетии состоится прямая трансляция концерта Российского национального молодёжного симфонического оркестра, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Ингушские зрители уже имели возможность познакомиться с творчеством этого коллектива под управлением дирижера Валентина Урюпина. На этот раз оркестр выступит под управлением Леонарда Слаткина. Солировать будет известный пианист Николай Луганский.

В программе концерта — произведения Бетховена, Брамса и современного американского композитора Синди МакТи.

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