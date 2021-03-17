Благоустройство

В Верхних Ачалуках Ингушетии благоустроят улицу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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По итогам сбора предложений граждан общественная территория на улице Партизанской сельского поселения Верхние Ачалуки набрала наибольшее количество голосов и была включена в программу «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на 2021 год.

«В рамках нацпроекта на данной общественной территории будет проложена дорога с асфальтовым покрытием, установлено наружное освещение и произведено озеленение. На днях специалисты производственного отдела администрации Малгобекского района и представители администрации села выехали на упомянутую улицу и обсудили план предстоящих производственных работ по благоустройству и другие технические моменты», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 26 апреля по 30 мая будет проходить рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Жителям Малгобекского района старше 14 лет необходимо будет зайти на сайт za. gorodsreda. ru, пройти процедуру регистрации и проголосовать за один из предложенных вариантов.

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