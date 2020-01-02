В «Вайнахе» подсчитали количество наград, завоеванных воспитанниками клуба в 2019 году

По его данным, в июне минувшего года Амирхан Мержоев и Умар Гарданов одержали победу на проходившем в Краснодарском крае этапе Кубка мира по боевым единоборствам 2019 WTKA/WCSA/ICLAS — «VII BLACK SEA CUP». А Элез Шаухалов и Иса Барахоев стали серебряными призерами данных соревнований.

В сентябре 2019 года Алихан Цечоев во второй раз стал чемпионом России, завоевав золотую медаль в весе до 68 кг. Соревнования проходили в Анапе. А в ноябре прошлого года Магомед Плиев завоевал награду высшей пробы на первенстве мира по всестилевому карате в Москве, одержав уверенную победу во всех четырех поединках в весовой категории до 64 кг.

Все спортсмены тренируются в клубе «Вайнах» под руководством Абдул-Азита Шаухалова.