Каратэ

В «Вайнахе» подсчитали количество наград, завоеванных воспитанниками клуба в 2019 году

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4 «золота» и 2 «серебра» в минувшем году завоевали представители спортивного клуба «Вайнах» на чемпионатах России и мира по всестилевому каратэ, а также этапах кубка мира, напомнил «Ингушетии» руководитель региональной федерации всестилевого каратэ Абдул-Азит Шаухалов.

По его данным, в июне минувшего года Амирхан Мержоев и Умар Гарданов одержали победу на проходившем в Краснодарском крае этапе Кубка мира по боевым единоборствам 2019 WTKA/WCSA/ICLAS — «VII BLACK SEA CUP». А Элез Шаухалов и Иса Барахоев стали серебряными призерами данных соревнований.

В сентябре 2019 года Алихан Цечоев во второй раз стал чемпионом России, завоевав золотую медаль в весе до 68 кг. Соревнования проходили в Анапе. А в ноябре прошлого года Магомед Плиев завоевал награду высшей пробы на первенстве мира по всестилевому карате в Москве, одержав уверенную победу во всех четырех поединках в весовой категории до 64 кг.

Все спортсмены тренируются в клубе «Вайнах» под руководством Абдул-Азита Шаухалова.

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