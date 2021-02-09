Коронавирус

В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии заявили об улучшении эпидемиологической ситуации с Covid-19

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Больницы, ранее переоборудованные под ковид-госпитали, возвращаются к обычному режиму работы. Связано это со снижением уровня распространения инфекции, о чем свидетельствует общероссийская статистика последних трех недель. Продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация и в Ингушетии.

Последние данные приводит заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Майя Цолоева.

«Идет относительная стабилизация заболеваемости. Если у нас в ноябре и декабре был рост заболеваемости, то сейчас, на протяжении второй недели, идет на спад», — отметила она.

Общий коечный фонд по последним данным заметно уменьшился и специальные отделения для больных Covid-19 возвращаются к плановому режиму работы.

«Те отделения, которые мы открывали в связи с необходимостью, в связи со спадом — будут закрываться. Если пойдет подъем — то отделения будут открыты», — сказала Цолоева.

В республике вакцину получили всего 2.272 человека, первую аппликацию — 1947 человек, вторую — 325.

Специалисты призывают при появлении симптомов заболеваемости — обратиться к врачу. В случае самолечения — могут быть ухудшения.

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