В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии заявили об улучшении эпидемиологической ситуации с Covid-19
Больницы, ранее переоборудованные под ковид-госпитали, возвращаются к обычному режиму работы. Связано это со снижением уровня распространения инфекции, о чем свидетельствует общероссийская статистика последних трех недель. Продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация и в Ингушетии.
Последние данные приводит заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Майя Цолоева.
«Идет относительная стабилизация заболеваемости. Если у нас в ноябре и декабре был рост заболеваемости, то сейчас, на протяжении второй недели, идет на спад», — отметила она.
Общий коечный фонд по последним данным заметно уменьшился и специальные отделения для больных Covid-19 возвращаются к плановому режиму работы.
«Те отделения, которые мы открывали в связи с необходимостью, в связи со спадом — будут закрываться. Если пойдет подъем — то отделения будут открыты», — сказала Цолоева.
В республике вакцину получили всего 2.272 человека, первую аппликацию — 1947 человек, вторую — 325.
Специалисты призывают при появлении симптомов заболеваемости — обратиться к врачу. В случае самолечения — могут быть ухудшения.