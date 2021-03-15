В управлении по защите населения от ЧС Ингушетии новый руководитель

«Зампредседателя правительства Ингушетии Тимур Фаттахов официально представил коллективу нового руководителя управления Ису Татиева, назначенного указом Главы региона от 15 марта», — сказал сотрудник пресс-службы.

Вице-премьер в ходе встречи обозначил задачи, на которых нужно акцентировать особое внимание сотрудникам и руководству ведомства, добавили в ведомстве.

«Перед руководителем управления стоят серьезные задачи. В первую очередь, нужно уделить особое внимание работе по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В Ингушетии результатом реализации проекта должно стать как сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, так и снижение общего числа нарушений ПДД», — сказал Фаттахов.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника управления поблагодарил за оказанное доверие, заверив, что приложит максимум усилий, чтобы возложенные задачи будут выполняться в полном объеме.

Ранее Татиев на протяжении нескольких лет возглавлял ГУП «Дирекция по строительству» при региональном главке МЧС, занимался организацией работы по возведению домов для жителей оползневой зоны Малгобека и Малгобекского района.

Напомним, упомянутое ведомство в последнее время возглавлял Ибрагим Ганижев.