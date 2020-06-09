Коррупция

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции в ведомстве

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10 июня текущего года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц Управления.

Позвонив по телефону 8(8734) 55-19-45 на «горячую линию», можно сообщить о противоправных действиях судебных приставов и должностных лиц Управления, о фактах проявления коррупции, нарушении прав взыскателей и должников. Звонки будут приниматься с 14:00 до 18:00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована, сообщили в Управлении.

По каждому обращению будет проведена проверка, о результатах которой гражданам будет сообщено посредством почтовой связи или электронной почты. К сотрудникам службы, допустившим коррупционные правонарушения, будут приниматься меры, установленные законодательством Российской Федерации.

Также напоминаем, что на интернет-сайте УФССП России по Республике Ингушетия размещена специальная памятка, которая рассказывает, как себя вести и куда обратиться, если гражданин столкнулся с проявлениями коррупции. Кроме того, в разделе доступным языком с описанием конкретных ситуаций разъяснены положения законодательства в сфере противодействия коррупции.

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