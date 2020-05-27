В УФССП по Ингушетии проведут «горячую линию» по вопросам соблюдения прав детей

29 мая текущего года все желающие смогут получить бесплатную юридическую помощь в части исполнения актов, касающихся вопросов защиты и охраны прав несовершеннолетних детей, в том числе по порядку исполнения решений судов о взыскании алиментных обязательств, по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультационную и юридическую помощь жителям региона окажет заместитель руководителя управления ФССП по республике Александр Александров.

Звонки граждан будут приниматься с 14:00 до 16:45 мск по следующему номеру телефона: 8 (8734) 55-20-46.