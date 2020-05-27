Горячая линия

В УФССП по Ингушетии проведут «горячую линию» по вопросам соблюдения прав детей

0

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии будет организована «горячая линия» для решения вопросов защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

29 мая текущего года все желающие смогут получить бесплатную юридическую помощь в части исполнения актов, касающихся вопросов защиты и охраны прав несовершеннолетних детей, в том числе по порядку исполнения решений судов о взыскании алиментных обязательств, по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультационную и юридическую помощь жителям региона окажет заместитель руководителя управления ФССП по республике Александр Александров.

Звонки граждан будут приниматься с 14:00 до 16:45 мск по следующему номеру телефона: 8 (8734) 55-20-46.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 