В туристическом ведомстве Ингушетии предложили создать кемпинг-зоны по берегам Ассы и вдоль горных автодорог

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В Комитете по туризму Ингушетии предложили создать по берегам Ассы и вдоль автодороги, ведущей из Сунженского района в Джейрахский, кемпинг-зоны.

Глава ведомства Беслан Мизиев предлагает установить мангалы для приготовления шашлыка, сделать кострища, чтобы можно было погреться и приготовить чай, поставить биотуалеты.

Зачатки автотуризма в Ингушетии уже есть. Несколько лет назад вблизи высокогорного селения Бейни появилась частная кемпинг-зона для приезжих. Здесь сделали деревянный настил под палатки, поставили раздвижные столики и туалет, провели освещение, установили электробудку с розетками.

Идею создания в Ингушетии кемпинг-зон обсудят в скором времени на заседании республиканского правительства. Для ее реализации необходимо получить одобрение руководства природного музея-заповедника, расположенного на территории Джейрахского района, Погрануправления и районной администрации.

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