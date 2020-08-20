Инвестпроект

В турецком городе Бодруме при содействии РТДС построят спортивно-развлекательный комплекс

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Слева направо: Ахмет Арас - мэр города Бодрум, Адам Льянов - президент Международного центра содействия бизнесу, представитель ОАО "Донуголь"

В городе Бодруме (Турция) при содействии Российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате России построят спортивно-развлекательный комплекс.

Председатель РТДС Ахмет Паланкоев и президент Международного центра содействия бизнесу, представитель ОАО «Донуголь» Адам Льянов, в рамках делового визита в Турцию, провели рабочую встречу в мэрии города Бодрум на предмет определения срока запуска большого инвестиционного проекта по строительству уникального спортивно-развлекательного комплекса, сообщил «Ингушетии» заместитель директора РТДС Тимур Кайыран.

По его словам, спортивно-развлекательный ледовый дворец является первым подобным проектом в регионе. Развитие зимних видов спорта с привлечением олимпийских чемпионов из России и проведение культурных и общественных мероприятий позволят создать в Бодруме региональный центр общественного притяжения, который благоприятно повлияет на развитие экономики.

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