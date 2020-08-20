В турецком городе Бодруме при содействии РТДС построят спортивно-развлекательный комплекс

Председатель РТДС Ахмет Паланкоев и президент Международного центра содействия бизнесу, представитель ОАО «Донуголь» Адам Льянов, в рамках делового визита в Турцию, провели рабочую встречу в мэрии города Бодрум на предмет определения срока запуска большого инвестиционного проекта по строительству уникального спортивно-развлекательного комплекса, сообщил «Ингушетии» заместитель директора РТДС Тимур Кайыран.

По его словам, спортивно-развлекательный ледовый дворец является первым подобным проектом в регионе. Развитие зимних видов спорта с привлечением олимпийских чемпионов из России и проведение культурных и общественных мероприятий позволят создать в Бодруме региональный центр общественного притяжения, который благоприятно повлияет на развитие экономики.