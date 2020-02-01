В третий раз в Ингушетии пройдет чемпионат России по альпинизму

Команды альпинистов из 20 регионов России будут состоять из 2-4 человек, имеющих спортивный разряд не ниже первого по классическому альпинизму. Участникам предстоит совершить несколько восхождений наивысшей категории сложности на вершины горы Кязи, отмечает ТАСС.

Организаторами соревнований выступят министерство спорта и федерация альпинизма России при участии Минспорта Ингушетии. В республике чемпионат пройдет в третий раз. В 2018 году в нем приняли участие 15 команд, которые прошли 16 маршрутов повышенной сложности.

Альпинизм и скалолазание с 2018 года стали одними из приоритетных направлений и были включены в концепцию развития спорта Ингушетии. В ряде общеобразовательных учреждений республики установлены олимпийские стенки и скалодромы, также они внесены в проекты всех строящихся школ.