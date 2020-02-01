В третий раз в Ингушетии пройдет чемпионат России по альпинизму
В третий раз с 3 по 16 февраля текущего года в Ингушетии пройдет чемпионат России по альпинизму в техническом классе. В соревнованиях, которые пройдут в районе горного массива Кязи Джейрахского района республики, примут участие более 70 спортсменов.
Команды альпинистов из 20 регионов России будут состоять из 2-4 человек, имеющих спортивный разряд не ниже первого по классическому альпинизму. Участникам предстоит совершить несколько восхождений наивысшей категории сложности на вершины горы Кязи, отмечает ТАСС.
Организаторами соревнований выступят министерство спорта и федерация альпинизма России при участии Минспорта Ингушетии. В республике чемпионат пройдет в третий раз. В 2018 году в нем приняли участие 15 команд, которые прошли 16 маршрутов повышенной сложности.
Альпинизм и скалолазание с 2018 года стали одними из приоритетных направлений и были включены в концепцию развития спорта Ингушетии. В ряде общеобразовательных учреждений республики установлены олимпийские стенки и скалодромы, также они внесены в проекты всех строящихся школ.