В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»

0

3 декабря в школе № 3 города Карабулака пройдет всероссийский «Урок цифры» по теме «Нейросети и коммуникации», в котором примут участие более 50 школьников.

Учащиеся смогут задать вопросы приглашенным гостям из регионального правительства, Минпромсвязи Ингушетии, Сбербанка и других ведомств.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, урок состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Ученики на простых примерах попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы научатся подбирать новости по интересам пользователей, а также обучат нейросеть распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности. Старшие классы узнают, как нейросети применяются в разработке приложений, и смогут пройти все этапы создания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска.

Организаторами «Урока цифры» являются Минпросвещения РФ, Минкомсвязь РФ, организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими технологическими компаниями.

Напомним, «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся в игровой форме получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. «Уроки цифры» адаптированы к дистанционной работе и дают возможность школьникам узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме, а учителям и родителям повысить интерес школьников к информационным технологиям с помощью современных интерактивных подходов в обучении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума
В сельском поселении Нестеровское завершается строительство районного Дома культуры

Главное

Яндекс.Метрика

 