В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»

Учащиеся смогут задать вопросы приглашенным гостям из регионального правительства, Минпромсвязи Ингушетии, Сбербанка и других ведомств.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, урок состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Ученики на простых примерах попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы научатся подбирать новости по интересам пользователей, а также обучат нейросеть распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности. Старшие классы узнают, как нейросети применяются в разработке приложений, и смогут пройти все этапы создания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска.

Организаторами «Урока цифры» являются Минпросвещения РФ, Минкомсвязь РФ, организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими технологическими компаниями.

Напомним, «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся в игровой форме получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. «Уроки цифры» адаптированы к дистанционной работе и дают возможность школьникам узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме, а учителям и родителям повысить интерес школьников к информационным технологиям с помощью современных интерактивных подходов в обучении.