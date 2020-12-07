В третьей карабулакской школе прошёл Всероссийский «Урок цифры»

В мероприятии приняли участие советник Главы Республики Ингушетия Олег Коростиль, специалисты Комитета промышленности РИ и Министерства образования и науки РИ, которые ответили на вопросы учащихся.

Школьники посмотрели видеоролик, а также с помощью практических тренажеров познакомились с примером работы нейронных сетей в рекомендательных системах, выступили в роли разработчиков мобильных приложений, проходя этапы исследования и анализа, разработки дизайна, написания кода и тестирования готового проекта.

На уроке ученики узнали, что такое нейросети, почему данная технология настолько популярна в последнее время, какие задачи нейросети помогают решать в сфере медицины и здравоохранения, экономики и бизнеса, робототехники, системах безопасности и многих других, а также какие профессии в области нейронных сетей уже существуют и какие появятся в ближайшее время.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, к уроку могли подключиться онлайн все учащиеся республики 1-11 классов.

«Урок цифры» — это Всероссийский образовательный проект в рамках программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», который позволяет получить знания о сферах деятельности ведущих IT-компаний и госкорпораций, тенденциях развития информационных технологий.

Основная цель открытого урока заключается в формировании у ребят представления о технологии нейронных сетей, принципах их работы, способах применения на основе актуальных и интересных примеров: предсказание погоды, беспилотные автомобили, медицинская диагностика, голосовые помощники и многое другое стало возможным благодаря нейросетям.