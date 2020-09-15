В трех населенных пунктах Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ

В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду, с 9 до 16 часов сегодня, 15 сентября, будет приостановлена поставка газа абонентам, проживающим в сельском поселении Экажево на улицах Джабагиева, Ингушской, Бекова, Аушева, в городе Магасе на улице Дошлуко Мальсагова и в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, говорится в релизе.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей проявлять бдительность и следить за газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.