Газоснабжение

В трех населенных пунктах Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ

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В трех населенных пунктах Ингушетии на 7 часов частично и полностью отключат газ из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду, с 9 до 16 часов сегодня, 15 сентября, будет приостановлена поставка газа абонентам, проживающим в сельском поселении Экажево на улицах Джабагиева, Ингушской, Бекова, Аушева, в городе Магасе на улице Дошлуко Мальсагова и в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, говорится в релизе.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей проявлять бдительность и следить за газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.

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