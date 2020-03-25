В трех городах Ингушетии заместители прокурора республики проведут прием граждан

26 марта Темур Воробьев с 10 до 13 часов проведет прием в помещении Малгобекской городской прокуратуры по адресу: ул. Осканова,19. Также заместитель прокурора 30 марта с 10 до 13 часов будет принимать жителей Карабулака по адресу: ул. Джабагиева, 176.

Фатима Хашиева будет принимать жителей с 10 до 13 часов в помещении прокуратуры города Назрани по адресу: ул. Фабричная, 9. В тот же день Хашиева проведет прием с 15 до 17 часов в помещении прокуратуры Назрановского района по адресу: пр. Базоркина, 7.

Посетитель вправе подать на личном приеме письменное обращение, а также представить документы, материалы, связанные с его рассмотрением.

В случае подачи обращения от имени другого лица доверенному представителю при себе иметь доверенность в простой письменной форме или (при наличии) нотариально заверенную доверенность.

Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.

Предварительно можно записаться по телефону 8(8734) 55-04-25.