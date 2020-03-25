Прием граждан

В трех городах Ингушетии заместители прокурора республики проведут прием граждан

0

В городах Назрани, Малгобеке и Карабулаке республики заместители прокурора региона проведут личный прием граждан, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.

26 марта Темур Воробьев с 10 до 13 часов проведет прием в помещении Малгобекской городской прокуратуры по адресу: ул. Осканова,19. Также заместитель прокурора 30 марта с 10 до 13 часов будет принимать жителей Карабулака по адресу: ул. Джабагиева, 176.

Фатима Хашиева будет принимать жителей с 10 до 13 часов в помещении прокуратуры города Назрани по адресу: ул. Фабричная, 9. В тот же день Хашиева проведет прием с 15 до 17 часов в помещении прокуратуры Назрановского района по адресу: пр. Базоркина, 7.

Посетитель вправе подать на личном приеме письменное обращение, а также представить документы, материалы, связанные с его рассмотрением.

В случае подачи обращения от имени другого лица доверенному представителю при себе иметь доверенность в простой письменной форме или (при наличии) нотариально заверенную доверенность.

Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.

Предварительно можно записаться по телефону 8(8734) 55-04-25.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года уменьшился на 3,7%
В Национальной библиотеке Ингушетии открыт бесплатный доступ к «Библиотеке Нон-фикшн»
В Ингушетии начался сбор материалов на международную конференцию «Экология и природопользование»
Житель Ингушетии пытался передать заключенному шесть телефонов с зарядными устройствами в заводской колбасе
Калиматов: «Культура — духовная основа общества и страны»
Темерлан Дзейтов поздравил работников культуры Ингушетии с профессиональным праздником
В Минкультуры Ингушетии определены кандидатуры на получение ежегодной премии ведомства
Как вести свое дело в «цифре»: онлайн-касса Сбербанка
Формирование списков для организации вывозных рейсов из-за рубежа завершается 26 марта
В Ингушетии начали праздновать свадьбы без многочисленных гостей из-за пандемии коронавируса
В ближайшие дни в Ингушетии ожидаются заморозки

Главное

Яндекс.Метрика

 