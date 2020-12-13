В товарищеском матче ветераны ингушского футбола обыграли московскую команду «Забей»

Московская команда «Забей» встретилась с Назрановским «Ангуштом», в составе которого на поле вышли известные футболисты прошлых лет — Иса Мархиев, Тимур Зангиев и другие.

Среди гостей республики были именитые футболисты — бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев, девятикратный чемпион России по футболу Дмитрий Ананко, заслуженный мастер спорта Советского Союза Алексей Прудников, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии Александр Мостовой, обладатель кубка России Альберт Саркисян, чемпион Европы по мини-футболу Олег Денисов.

Гости поделились впечатлениями о пребывании в республике. По их словам, радушный прием хозяев еще до матча обезоружил игроков, а теплая и дружеская атмосфера привела к такому же дружескому финалу. Футболисты сыграли в боевую ничью, а затем пробили одиннадцатиметровые. В серии пенальти лучшими оказались хозяева. По рекомендации Роспотребнадзора игра прошла без зрителей.

Отметим, что перед матчем состоялся мастер-класс для начинающих футболистов Ингушетии. Пообщаться с чемпионами, поиграть с ними и набраться полезных советов удалось 70 ребятам, воспитанникам различных спортивных учреждений республики: футбольной школы братьев Бакаевых, специализированной футбольной школы «Ангушт» Малгобека, клуба «Спартак Юниор» Магаса.

Встреча гостей с футболистами региона и товарищеский матч были приурочены к 250-летию единения Ингушетии с Россией, сообщает служба Главы и правительства республики.