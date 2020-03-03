В территориальной избирательной комиссии Назрановского района рассказали студентам о поправках в Конституцию РФ

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Территориальная избирательная комиссия Назрановского муниципального района провела встречу со студентами Назрановского аграрного техникума в рамках проведения «Дня молодого избирателя».

Студенты техникума подготовили доклады по избирательному праву: «Подросток — как гражданин»; «Конституция — основной закон»; «Государственные символы Ингушетии».

В ходе мероприятия состоялось обсуждение поправок в Конституцию РФ и предстоящего общенародного голосования.

На встрече присутствовали заместитель председателя избирательной комиссии Республики Ингушетия Беслан Котиев и председатель территориальной избирательной комиссии Назрановского муниципального района Эсет Хаутиева.

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