В текущем году власти Ингушетии намерены благоустроить 43 общественные территории

Для проведения работ республике будет выделено около 138 миллионов рублей из федерального бюджета, рассказал ТАСС начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии Омар Гетагазов.

По его словам, планируется благоустроить: в Карабулаке — шесть территорий, в городе Сунже и Сунженском районе — восемь, в городе Назрани и Назрановском районе — 11, в Малгобеке и Малгобекском районе также 11, в Джейрахском районе — три, в столице республики Магасе — 4 территории.

«На проведение всех работ из федерального центра нам выделено 137,9 миллиона рублей, из регионального бюджета выделят 1,3 миллиона руб.», — сказал Гетагазов.

По его словам, некоторые муниципальные образования, не дожидаясь поступления средств на свои счета, уже приступают к работам по благоустройству общественных территорий.

«На данный момент соглашения в электронном бюджете с муниципальными образованиями заключены на предоставление субсидии, для благоустройства общественных территорий, контракты муниципалитеты с подрядными организациями тоже заключили. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19, муниципальные образования не намерены оттягивать работы до конца года, а планируют сдать объекты до конца лета», — добавил собеседник ТАСС.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды».