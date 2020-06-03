Нацпроекты

В текущем году власти Ингушетии намерены благоустроить 43 общественные территории

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Власти Ингушетии намерены благоустроить 43 общественные территории в девяти муниципальных образованиях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Для проведения работ республике будет выделено около 138 миллионов рублей из федерального бюджета, рассказал ТАСС начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии Омар Гетагазов.

По его словам, планируется благоустроить: в Карабулаке — шесть территорий, в городе Сунже и Сунженском районе — восемь, в городе Назрани и Назрановском районе — 11, в Малгобеке и Малгобекском районе также 11, в Джейрахском районе — три, в столице республики Магасе — 4 территории.

«На проведение всех работ из федерального центра нам выделено 137,9 миллиона рублей, из регионального бюджета выделят 1,3 миллиона руб.», — сказал Гетагазов.

По его словам, некоторые муниципальные образования, не дожидаясь поступления средств на свои счета, уже приступают к работам по благоустройству общественных территорий.

«На данный момент соглашения в электронном бюджете с муниципальными образованиями заключены на предоставление субсидии, для благоустройства общественных территорий, контракты муниципалитеты с подрядными организациями тоже заключили. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19, муниципальные образования не намерены оттягивать работы до конца года, а планируют сдать объекты до конца лета», — добавил собеседник ТАСС.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды».

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