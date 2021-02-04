В текущем году в Назрани планируется благоустроить 7 территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Если в прошлом году было охвачено 5 территорий, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, то в текущем планируется благоустроить 7 территорий: прилегающую территорию к городскому пруду, аллею 240-летия Назрани, сквер на площади Согласия, велодорожку вдоль Алханчурского канала, сквер в Альтиевском АО на улице Советской, сквер на улице Весенней, сквер на улице Б. Гамурзева (возле реки Назранка).

Особую благодарность мэрии города выразили жители Альтиевского АО. Они обращались в администрацию с просьбой об обустройстве мини-стадиона и сквера на улице Советской. По данному вопросу в горсовет Назрани также обратился депутат Госдумы Ю. Газгиреев.