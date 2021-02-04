Благоустройство

В текущем году в Назрани планируется благоустроить 7 территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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В Назрани провели инспекционный обход территорий, которые будут благоустраиваться в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды».

Если в прошлом году было охвачено 5 территорий, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, то в текущем планируется благоустроить 7 территорий: прилегающую территорию к городскому пруду, аллею 240-летия Назрани, сквер на площади Согласия, велодорожку вдоль Алханчурского канала, сквер в Альтиевском АО на улице Советской, сквер на улице Весенней, сквер на улице Б. Гамурзева (возле реки Назранка).

Особую благодарность мэрии города выразили жители Альтиевского АО. Они обращались в администрацию с просьбой об обустройстве мини-стадиона и сквера на улице Советской. По данному вопросу в горсовет Назрани также обратился депутат Госдумы Ю. Газгиреев.

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