Благоустройство

В текущем году в Карабулаке благоустроено пять общественных территорий

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В 2019 году в рамках федерального приоритетного проекта по благоустройству городских территорий обустроено пять общественных площадок. Официальное их открытие состоялось с участием представителей мэрии, депутатов местного самоуправления, старейшин, руководителей и активистов общественного и молодёжного советов, и, конечно, горожан — фактических заказчиков работ.

Заместитель главы муниципального образования Азраил Джандигов отметил, что за три года реализации программы «Формирование городской среды» в Карабулаке благоустроено 12 общественных и 9 дворовых территорий. По его словам, данные преобразования заметно улучшили общую ситуацию по городской среде, повысили комфортность общественных мест. Председатель общественного совета Карабулака Ибрагим Чахкиев подчеркнул, что работы по благоустройству проведены именно там, где были болевые точки, с учётом пожеланий жителей Карабулака.

Так, центральное внимание в текущем году было уделено проблемному участку в центре города, в районе расположения многоквартирных домов и множества учреждений разной направленности. Проведённые на улице Нефтяной (от ул. Джабагиева до ул. Градусова) мероприятия включают в себя асфальтирование дорожного полотна, прокладку тротуара, расширение стоянки автомобилей перед отделением Сбербанка, а также устройство зоны отдыха.

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