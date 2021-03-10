В текущем году в Ингушетии будет реализовано более 80 мероприятий в рамках нацпроектов на 8 млрд руб.

Об этом был сообщено на совещании в Магасе, под руководством заместителя полпреда Президента России в СКФО Максима Владимирова и вице-премьера республики Микаила Илезова.

Отметим, что делегация полпредства во главе с Владимировым находиться в республику с рабочим визитом. Гости побывали в Театре юного зрителя в Назрани, где идет капитальный ремонт, а также в Альтиевском и Насыр-Кортском административных округах, в которых строятся школы. Один объект реконструируется и два возводятся в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование».

Заместитель полпреда на встрече с Главой Ингушетии отметил, что выезд на строительные площадки подтвердил отсутствие значительных нарушений. «Как мы видим, объекты реализовываются на должном уровне, работы идут по плану и в срок. А мелкие недочеты, уверен, будут устранены в скором времени», — сказал он.

Позже на правительственном совещании состоялось обсуждение общих вопросов реализации национальных проектов в республике.

Было отмечено, что в текущем году в рамках национального проекта «Демография» в регионе запланировано строительство 9 детских садов на 1980 мест, оснащение спортивных учреждений республики для подготовки спортивного резерва сборных команд России, строительство спортивной и многофункциональной площадок, а также ежемесячные выплаты на рождение и усыновление первенца.

По нацпроекту «Здравоохранение» планируется строительство корпуса на 60 коек инфекционного отделения для детской республиканской клинической больницы до конца 2022 года, поставка оборудования в сердечно-сосудистый и онкологический центры, закупка передвижных мобильных медицинских комплексов, а также дополнительного оборудования и программного обеспечения для создания цифрового контура в сфере здравоохранения.

Нацпроект «Образование» подразумевает строительство новых школ на 9610 мест. Планируется создание 8 футбольных полей, спортивных площадок и ремонт 8 спортивных залов, расположенных в общеобразовательных учреждениях. В школах также будут созданы условия и для дополнительного образования и изучения предмета «Технология».

Говоря о нацпроекте «Жилье и городская среда», было отмечено, что он включает в себя строительство автомобильной дороги протяженностью 1,2 км в столице, обустройство 34 территорий общественного пользования, строительство объектов водохозяйственного комплекса, а также мероприятия по переселению жильцов из аварийного жилищного фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» предполагается проведение работ первого этапа ликвидации мусорной свалки в Малгобеке и мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

По нацпроекту «Культура» будет завершен ремонт детской школы искусств в Назрани.

В ходе реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, предусмотрен ряд мер поддержки субъектов МСП, а также обеспечение их доступа к экспортной поддержке путем создания и развития центра поддержки экспорта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.