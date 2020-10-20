Акция

В текущем году традиционный «Большой этнографический диктант» пройдёт в режиме онлайн

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Принять участие в международной просветительской акции жители Ингушетии смогут в течение нескольких дней, сообщили организаторы мероприятия.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов: 20 — общих федеральных, и 10 — посвящённых региону. Особенностью акции этого года станет то, что узнать правильные ответы можно будет сразу после прохождения теста.

Для того чтобы проверить свои знания в рамках диктанта, нужно в любой день с 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru, нажать кнопку «Пройти диктант» и заполнить контактные данные. После этого можно будет ответить на вопросы и получить сертификат участника.

Добавим, акция традиционно приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В прошлом году она прошла 1 ноября.

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