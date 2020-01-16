В текущем году классные руководители получат надбавку к зарплате

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С 1 сентября 2020 года будет введена специальная доплата классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей, об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Ближе всего к ученикам — их классные руководители. Такая каждодневная работа, связанная с воспитанием детей, это огромная ответственность, и она требует особой подготовки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета», — сказал Путин.

Кроме того, по словам главы государства, к середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны, в перспективе не только в сфере общего, но и дополнительного и профессионального образования.

По словам министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой, классные руководители выполняют ответственную и трудоемкую работу, ежедневно проверяя тетради, дневники, занимаясь по отдельным дисциплинам с отстающими учениками.

«Кроме того, классные руководители несут ответственность за работу с родителями учащихся, за проведение классных часов и внеклассных мероприятий. Поэтому такой труд должен быть оплачен по достоинству», — цитирует Эсет Бокову её пресс-служба.

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