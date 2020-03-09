АПК

В текущем году фермеры Ингушетии намерены высадить около 300 га винограда

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Фермеры Ингушетии в 2020 году намерены высадить около 300 га винограда, также в регионе планируется открыть предприятие по его переработке, сообщил ТАСС руководитель Ассоциации фермеров республики Магомед-Гирей Аушев.

«Мы в прошлом году заложили уже на площади 250 га виноградники в Малгобеке, Карабулаке, Сунже и в селе Али-Юрт на территории разных фермерских хозяйств. В этом году начнем посадку винограда еще на 300 га. Первый урожай мы получим в 2022 году, но он будет незначительным, а уже в 2023 году и в последующие годы мы рассчитываем на урожай до 35-40 тонн в сезон», — сказал Аушев.

По его словам, у фермеров уже есть договоренности с другими регионами о поставках.

«Фермеры смогут продавать свой урожай, у некоторых уже есть договоренность с другими регионами о поставке им урожая, как на продажу, так и на переработку в сок. Некоторые фермеры думают самостоятельно заняться переработкой, чтобы впоследствии открыть завод на территории республики и производить виноградный сок. Закладка виноградников производится нами при поддержке регионального Минсельхоза по программе возмещения части затрат», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Ингушетии было развито виноградарство, однако в 1980-х годах все виноградники в республике были ликвидированы.

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