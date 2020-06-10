В текущем году более 270 семей вынужденных переселенцев в Ингушетии смогут улучшить жилищные условия

Вопрос обустройства вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии, проживающих на территории Ингушетии, обсуждался на совещании в Магасе, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Как проинформировал участников мероприятия руководитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Волков, с 2006 по 2019 год в рамках программы по жилищному обустройству граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспечена жильем 1001 семья.

Ведомством ежегодно формируется и направляется в Минстрой России сводный список участников программы, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году. Он формируется в той же хронологической последовательности, в какой граждане - участники программы были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, то есть в порядке очереди. На 2020 год включено 373 семьи (1245 чел.) вынужденных переселенцев.

«По итогам проделанной в первом квартале текущего года работы, 29 семей смогли улучшить жилищные условия путем получения социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 105 млн руб. А до 20 июня еще 120 семей получат социальную выплату на сумму 400 млн рублей», — пояснил Волков.

По его словам, введение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во втором квартале повлияло на деятельность по распределению субсидий и жилищных сертификатов, но мероприятия по полной выдаче остатка средств из федерального бюджета, предусмотренных для жилищного обеспечения вынужденных переселенцев, будут завершены до конца третьего квартала 2020 года. Таким образом, в текущем году планируется обустроить более 270 семей, а в 2021 — оставшиеся семьи.

Глава Ингушетии в своем выступлении отметил, что одной из основных проблем являются притязания недобросовестных претендентов на жилье в ущерб тем, у кого есть на это законные основания. Руководитель субъекта поручил направить в правоохранительные органы все документы, относительно которых имеются подозрения в подлоге и нарушениях с любой стороны: как со стороны недобросовестных претендующих, так и чиновников, которые выносят решения по поддельным документам.

«Если эта задача не будет решаться, я позабочусь о том, чтобы материалы ушли в вышестоящие федеральные структуры правоохранительных органов. Люди, которым причитается, обращаются, никак не могут получить жилье, а некоторые по второму разу в очереди и незаконно претендуют на него, они отбирают дома у нуждающихся людей — это нужно прекратить. Не допущу в данном вопросе нарушений закона и со стороны должностных лиц. Тему надо закрывать, обо всех действительно нуждающихся и имеющих право на помощь необходимо позаботиться — у вас есть на это два года», — подчеркнул Калиматов.