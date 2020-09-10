В течение пяти лет в Ингушетии намечено реализовать масштабную программу модернизации системы газоснабжения

Об этом было сообщено на совещании в Магасе, под председательством Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и заместителя гендиректора по работе с органами власти и регионами общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» Дениса Волкова.

По словам Волкова, в октябре текущего года состоится утверждение плана работы на 2021 год в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ингушетии, рассчитанной на 5 лет. Предложения сформулированы и направлены в ООО «Газпром межрегионгаз», работа ведется во взаимодействии с региональными представителями организации и органами исполнительной власти республики.

Проекта, сформированный ООО «Газпром межрегионгаз» на основе предложений руководства Ингушетии, разработанных совместно с АО «Гипрониигаз», предусматривает строительство объектов газификации. В качестве основных инфраструктурных объектов отмечается газопровод-закольцовка между газораспределительными станциями Назрани и сельского поселения Кантышево Назрановского района, протяженностью 9 км. На указанных ГРС существует дефицит пропускной способности, работа проводится с повышенной нагрузкой, растущей прогрессирующими темпами с развитием населенных пунктов и ростом числа их жителей. Строительство новых сетей позволит восполнить потребность в газе в расширяющихся населенных пунктах и ликвидировать данную проблему.

Глава региона отметил в ходе совещания, что особенно важным для субъекта является межпоселковый газопровод, затрагивающий обширную горную часть между сельскими поселениями Джейрах и Таргим, общей протяженностью 52 км. Предложение о его строительстве было вынесено региональным правительством на основании обращений администрации Джейрахского района в связи с необходимостью газоснабжения населенных пунктов, социально-бытовых объектов и объектов туристического кластера.

Были обсуждены и вопросы безопасной эксплуатации газового оборудования, которые также необходимо решать в ходе реализации программы, поэтапно проводя проверку уже существующей инфраструктуры.

«Только за последние дни по причине подобных нарушений погибли три человека. Мы должны бить тревогу и решать эту проблему в первую очередь. Помимо создания условий для обеспечения безопасности, в наши обязанности также входит правильное воспитание и образование наших детей. Нужно с ранних лет учить их безопасной эксплуатации газовых приборов, с 4 класса ввести в школах в программу урока ОБЖ темы безопасного обращения с источниками повышенной опасности, каким является любое газовое оборудование», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.