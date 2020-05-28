В течение прошлых двух недель в Назрани было устранено около 20 порывов водопровода

«Нужно уже сейчас проводить работу по замене труб и оборудования, чтобы в последующем мы свели к минимуму эти проблемы», — подчеркнул градоначальник.

Он дал поручение главам округов представить ему объективную картину, а курирующему заместителю — дорожную карту по выправлению ситуации.