В течение прошлых двух недель в Назрани было устранено около 20 порывов водопровода
В течение прошлых двух недель в Назрани было устранено около 20 порывов водопровода в разных округах города. Об этом на очередном совещании заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев.
«Нужно уже сейчас проводить работу по замене труб и оборудования, чтобы в последующем мы свели к минимуму эти проблемы», — подчеркнул градоначальник.
Он дал поручение главам округов представить ему объективную картину, а курирующему заместителю — дорожную карту по выправлению ситуации.
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