Водоснабжение

В течение прошлых двух недель в Назрани было устранено около 20 порывов водопровода

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В течение прошлых двух недель в Назрани было устранено около 20 порывов водопровода в разных округах города. Об этом на очередном совещании заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев.

«Нужно уже сейчас проводить работу по замене труб и оборудования, чтобы в последующем мы свели к минимуму эти проблемы», — подчеркнул градоначальник.

Он дал поручение главам округов представить ему объективную картину, а курирующему заместителю — дорожную карту по выправлению ситуации.

Комментарии 1

Гражданин 29 мая, 2020 - 21:11
Слова то какие интересные и "мощные" у журналистов: "представить ему объективную картину", "дорожную карту". Особенно "улыбнуло" на НТРК: "цены на рынке устаканились"!

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