В течение года в Малгобеке ликвидируют городскую свалку в рамках нацпроекта «Экология»

«Малгобекская свалка по трассе в Вежарий-Юрт функционировала с 80-х годов прошлого века. За многие годы на территории 20 га образовалась огромная гора мусора. Периодически мусорный полигон самовозгорался, нанося огромный ущерб экологии, не говоря уже о вреде здоровью местных жителей, проживающих в радиусе 300 метров. В следующем году мы планируем провести масштабное мероприятие по ликвидации и рекультивации этой свалки», — рассказал изданию Баркинхоев.

По его словам, при ликвидации городской свалки в Малгобеке применят новый метод — гидроизоляцию отходов.

«Планируется все отходы локализовать на отведенном участке. Там будет создана своего рода чаша с гидроизоляцией. В эту чашу будут выливаться все отходы, которые есть на территории. После чего уже закроют чашу слоями грунта и нетканым материалом, ПГС. Самый верхний слой будет состоять из плодородной почвы, что дает возможность высаживать травы. Этот метод называется биологической рекультивацией», — пояснил Баркинхоев.

Отметим, что нацпроект «Экология» рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.