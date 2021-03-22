В Тамбове завершились «Большие гастроли» Ингушского театра юного зрителя

Накануне показов, начало которых совпало со Всемирным днем театра для детей и молодежи, в «Тамбовтеатре» состоялась пресс-конференция, с участие коллектива Ингушского ТЮЗа. Главный режиссер театра Лейла Хадзиева заверила участников мероприятия, что вместе с актерами в Тамбов прибыло кавказское тепло.

Заместитель директора «Тамбовтеатра» Алексей Нешко отметил, что после долгого перерыва в связи с карантином из-за коронавируса театр возвращается в русло привычной гастрольной, творческой жизни. И именно ингушские актеры открывают гастрольную программу детских и юношеских театров «Больших гастролей».

Юные тамбовчане и их родители смогли посмотреть «Волшебную лампу Аладдина» и «Чуче» режиссёра Вадима Домбровского, а также «Сестрицу Аленушку и братца Иванушку» Лейлы Хадзиевой. Каждый спектакль ингушские кукольники сыграли по два раза.

«Хотим поблагодарить «Росконцерт» за предоставленную возможность участвовать в проекте «Большие гастроли». Театр не первый год участвует в федеральном проекте, это дает возможность познакомиться с культурой другого народа и преподнести национальную культуру, традиции и обычаи ингушского народа. Надеемся, что творческая связь между театрами будет продолжаться, и что это не последний проект, в котором участвуют театральные коллективы всей нашей большой страны. Очень радует, что эти гастроли являются обменными, и наш ингушский зритель в апреле увидит несколько спектаклей Тамбовского государственного театра кукол», — рассказала газете «Ингушетия» народная артистка республики, мастер сцены Ингушского ТЮЗа, заместитель председателя регионального отделения Союза театральных деятелей России Дугурхан Хаутиева.