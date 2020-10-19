В Сунженском районе состоялся «Осенний бал»

В концертную программу мероприятия вошли песни об осени в исполнении воспитанниц ДК, музыкальные композиции в исполнении руководителя кружка струнных инструментов Руслана Хашиева, литературно-драматические постановки участников кружка «Живое слово». Детский ансамбль «Беркат» исполнил «Дагестанский» танец.

К празднику была подготовлена выставка осенних поделок из природного материала и подручных средств, изготовленных искусными руками воспитанников ДК.

После концерта коллектив Дома культуры организовал для своих подопечных и гостей праздничный стол. По традиции, «Осенний бал» закончился народными танцами.