В Сунженском районе состоялся «Осенний бал»

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В Доме культуры сельского поселения Галашки состоялся «Осенний бал», который традиционно проходит в октябре, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.с

В концертную программу мероприятия вошли песни об осени в исполнении воспитанниц ДК, музыкальные композиции в исполнении руководителя кружка струнных инструментов Руслана Хашиева, литературно-драматические постановки участников кружка «Живое слово». Детский ансамбль «Беркат» исполнил «Дагестанский» танец.

К празднику была подготовлена выставка осенних поделок из природного материала и подручных средств, изготовленных искусными руками воспитанников ДК.

После концерта коллектив Дома культуры организовал для своих подопечных и гостей праздничный стол. По традиции, «Осенний бал» закончился народными танцами.

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