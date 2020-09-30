В Сунженском районе республики идет подготовка к празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в целях праздничного оформления, фасады социальных объектов и центральные улицы сельских поселений района украшены тематическими баннерами, посвященными памятной дате.

Масштабное празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией состоится 10 октября на стадионе в городе Сунжа. Организаторы приготовили зрелищную программу. Откроет праздник экстремальный пролет авиационной группы Военно-воздушных сил России «Стрижи». Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют семь истребителей МиГ-29. Далее гостей и жителей региона ждет большой праздничный концерт и театрализованное представление.