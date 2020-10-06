В Сунженском районе прошло мероприятие, приуроченное к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России
Тематический вечер, приуроченный к празднованию 250-летия вхождения Ингушетии в состав России, прошел в школе сельского поселения Алхасты Сунженского района, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Организаторами мероприятия выступили работники сельского Дома культуры, заведующая библиотекой Марет Базгиева и учителя.
Ведущая Зайнап Булгучева рассказала школьникам о том, как их предки в 1770 году присягнули на верность Российскому государству, и договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен коллегией иностранных дел страны.
На мероприятии прозвучали стихи и песни, филолог Фатима Шаухалова организовала книжную выставку по теме вечера.