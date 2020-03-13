В Сунженском районе прошел муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

В мероприятии приняли участие около 70 учащихся школ Карабулака, Сунжи и Сунженского района. Дети читали отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных классиков. Некоторые из чтецов привнесли в свое выступление театральные элементы, такие как музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает дополнительных баллов. Неотъемлемые критерии конкурса остаются неизменными: проникновенное прочтение для эмоционального воздействия на слушателя, грамотная речь, дикция.

«В последние несколько лет особое внимание уделяется выбору произведения текста — произведение из списка часто исполняемых оценивается на один балл ниже. Исключением являются выступления в финале и суперфинале, где участник не имеет права менять произведение перед выступлением. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали. При нарушении правил участник может быть снят с конкурсного испытания», — отметила директор ЦБС Эсет Гандарова.

Итак, победителями конкурса стали: ученица 6 класса сунженской школы № 1 Дали Кодзоева, ученик 6 класса сунженской школы-лицея Александр Братко, ученица 6 класса сунженской школы № 6 Марьям Хамчиева, ученик 5 класса карабулакской школы № 3 Асхаб Чербижев. 20 из участников стали лауреатами конкурса.

Победители примут участие в региональном этапе, который пройдет с 25 марта по 10 апреля. Всероссийский финал состоится в мае 2020 года в Международном детском центре «Артек». Суперфинал пройдет в Москве 3-6 июня 2020 года.