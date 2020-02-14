Рейд

В Сунженском районе Ингушетии завершился заключительный этап рейдовых мероприятий по пилорамам

0

В Сунженском районе Ингушетии прошёл заключительный этап рейдовых мероприятий по пилорамам.

Так, в сельском поселении Галашки состоялся совместный рейд представителей Сунженской районной администрации, Министерства природных ресурсов и экологии РИ, филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ГКУ «Сунженское лесничество» и правоохранительных органов по объектам лесопильного производства.

В ходе контрольных мероприятий в селе выявлено 18 предприятий, перерабатывавших древесину. В связи с отсутствием у некоторых из организаций регистрационного учета в налоговом органе, а также договоров с энергоснабжающей организацией на подключение к линиям электроснабжения, в отношении них применены административные наказания за совершенные правонарушения, сообщила пресс-служба администрации района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 