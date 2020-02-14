В Сунженском районе Ингушетии завершился заключительный этап рейдовых мероприятий по пилорамам

Так, в сельском поселении Галашки состоялся совместный рейд представителей Сунженской районной администрации, Министерства природных ресурсов и экологии РИ, филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ГКУ «Сунженское лесничество» и правоохранительных органов по объектам лесопильного производства.

В ходе контрольных мероприятий в селе выявлено 18 предприятий, перерабатывавших древесину. В связи с отсутствием у некоторых из организаций регистрационного учета в налоговом органе, а также договоров с энергоснабжающей организацией на подключение к линиям электроснабжения, в отношении них применены административные наказания за совершенные правонарушения, сообщила пресс-служба администрации района.