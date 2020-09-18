Благоустройство

В Сунженском районе Ингушетии завершают реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

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Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сунженском районе Ингушетии на стадии завершения.

Заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев оценил качество проведенной работы по благоустройству общественных пространств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». С инспекционной проверкой замглавы побывал в сельском поселении Алхасты, где практически завершено благоустройство центральной улицы Заводская.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, за преображение этой территории проголосовали жители села. Но на этом их вовлеченность в проект не закончилась: наиболее активные граждане и общественники собственноручно участвуют в его реализации.

Беслан Висингириевич вместе с и. о. главы села Расулом Фаргиевым и руководителем подрядной организации Мурадом Баркинхоевым совершил обход благоустраиваемой территории, а также обсудил все нюансы и оставшиеся последние штрихи.

Практически вся работа уже успешно выполнена. В ближайшие дни будет завершено освещение, расставлены и закреплены малые архитектурные формы — скамейки и урны.

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