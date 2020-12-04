В Сунженском районе Ингушетии завершается реконструкция спортивно-тренировочной базы «Мужичи»

Реконструкция уже имевшихся зданий и строительство нового корпуса спортивного центра реализуются в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы». Процесс находится на финальном этапе, запуск базы планируется осуществить до наступления 2021 года.

Калиматов положительно оценил масштабную работу по приведению объекта в надлежащее состояние. Отметил необходимость подготовки учреждения к приему гостей, уделить внимание уровню сервиса, формированию штата путем дифференциации персонала, с соблюдением нормативной базы, знанием должностного регламента с их стороны и соблюдением трудового законодательства со стороны работодателя.

«Теперь сюда не стыдно привезти гостей, собрать спортсменов из разных уголков страны и из-за рубежа в таком замечательном благодаря природе и расположению месте. Реконструкцию вы провели основательную, также ответственно отнеситесь к подбору персонала и сервису, который вы предлагаете. Это наше лицо, наше имя ассоциируется с гостеприимством, к этому должно добавиться и качество услуг», — подчеркнул Глава республики, общаясь с представителями ответственных структур.

Комплекс спортивной подготовки «Мужичи» построен в предгорной местности около 50 лет назад и располагает сооружениями, предназначенными для осуществления тренировочного процесса, подготовки атлетов к предстоящим соревнованиям, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта.

К моменту начала реконструкции состояние и технические характеристики зданий не давали возможности, в частности, проводить сборы, а также не позволяли оправдать содержание самого объекта со штатом в 51 человек и значительными затратами на коммунальные услуги и налоговые отчисления. Инициированные и реализованные в текущем году восстановление и расширение центра призваны и способны решить указанные проблемы.

Второй объект, осмотренный Главой республики в ходе рабочей поездки, — построенный в 1979 году дом культуры в сельском поселении Нестеровское. Зрительный зал учреждения на 418 мест является одним из самых больших залов ДК республики.

Напомним, в ходе предыдущего визита на площадку, руководитель субъекта обозначал необходимость пересмотра проекта с учетом решения первоочередных задач.

Сейчас подрядной организацией завершены фасадные работы и облагораживание территории вокруг здания, также произведен косметический ремонт зрительного зала, некоторых подсобных помещений, восстановлена вентиляция. Реконструкция проводится в рамках госпрограммы России «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в рамках национального проекта «Культура».

Калиматов отметил, что проведение предусмотренных проектно-сметной документацией работ привело к улучшению вида и состояния учреждения, его функциональности, однако зданию все еще требуется ряд преобразований, средства на которые проектом не были предусмотрены. Для их этого необходимо финансирование, соизмеримое со сметной стоимостью уже проделанного ремонта. Возможности решения данного вопроса сейчас находятся в стадии проработки, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.