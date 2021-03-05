Благоустройство

В Сунженском районе Ингушетии запланировано благоустройство одной общественной территории

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В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Сунженском районе запланировано благоустройство одной общественной территории.

«В районе предусмотрено благоустройство общественной территории в сельском поселении Галашки, а именно — улицы Ширвани Костоева. Согласно дизайн-проекту благоустройства общественного пространства запланировано проведение работ по строительству асфальтированного тротуара с бордюром, дополнительными карманами — площадками для отдыха, установке скамеек и урн, налаживанию уличного освещения с установкой фонарных столбов. На эти цели выделено около 3,2 млн рублей», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», предусматривающий комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, реализуется в Сунженском муниципальном районе с 2017 года. За этот период в сельских поселениях района удалось благоустроить несколько улиц, а также обустроить спортивные объекты. В 2019 году проект стал составной частью национального проекта «Жилье и городская среда».

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