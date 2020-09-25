АПК

В Сунженском районе Ингушетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи

0

В Сунженской районной администрации обсуждался вопрос гибели сельскохозяйственных культур в районе при аномально высокой температуре и угрозе засухи.

Провел заседание комиссии по ЧС заместитель главы района Осман Евлоев. В мероприятии приняли участие представители ответственных служб и правоохранительных органов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, был заслушан доклад о проделанной рабочей группой работе по обследованию и установлению факта гибели и нанесенного ущерба сельхозтоваропроизводителям от природной стихии в виде атмосферной и почвенной засухи.

По итогам заседания в Сунженском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские археологи создадут 3-D модели памятников культуры для научных целей
Коллекция изданий по исследованию истории и культуры народов России пополнила фонд Национальной библиотеки Ингушетии
В Назрани прошло антитеррористическое мероприятие прошло для студентов колледжа сервиса и быта
В Доме культуры сельского поселения Новый Редант открылась студия актерского мастерства для детей
В Ингушетии подвели итоги конкурса детского рисунка «Да — миру, нет — террору»
В Малгобекском районе прошли мероприятия, посвященные памяти выдающегося ингушского писателя Ахмета Бокова
Школьникам Малгобекского района рассказали об обычаях и традициях ингушского народа
Опубликованы результаты научного исследования Тимура Матиева о роли Северного Кавказа в революции и гражданской войне
Врачи Центра Алмазова спасли от инвалидности 63-летнего пациента из Ингушетии
Ингушский спортсмен Абу-Хусейн Оздоев стал победителем открытого турнира по грэпплингу в Москве
Более 4,5 тыс. жителей Ингушетии выздоровели от Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 