В Сунженском районе Ингушетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи

Провел заседание комиссии по ЧС заместитель главы района Осман Евлоев. В мероприятии приняли участие представители ответственных служб и правоохранительных органов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, был заслушан доклад о проделанной рабочей группой работе по обследованию и установлению факта гибели и нанесенного ущерба сельхозтоваропроизводителям от природной стихии в виде атмосферной и почвенной засухи.

По итогам заседания в Сунженском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи.