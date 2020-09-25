В Сунженском районе Ингушетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи
В Сунженской районной администрации обсуждался вопрос гибели сельскохозяйственных культур в районе при аномально высокой температуре и угрозе засухи.
Провел заседание комиссии по ЧС заместитель главы района Осман Евлоев. В мероприятии приняли участие представители ответственных служб и правоохранительных органов.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, был заслушан доклад о проделанной рабочей группой работе по обследованию и установлению факта гибели и нанесенного ущерба сельхозтоваропроизводителям от природной стихии в виде атмосферной и почвенной засухи.
По итогам заседания в Сунженском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи.