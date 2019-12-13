Коррупция

В Сунженском районе Ингушетии ведется антикоррупционная агитация

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Одним из приоритетных направлений деятельности районной и сельских администраций является работа по профилактике и пресечению коррупционных правонарушений на территории Сунженского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках осуществления деятельности по профилактике коррупционных проявлений реализуется комплекс мер по формированию у муниципальных служащих, а также сотрудников подведомственных учреждений и организаций отрицательного отношения к коррупции. Проводятся разъяснительные беседы, информирование муниципальных служащих об изменениях законодательства о противодействии коррупции и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

Одной из мер по профилактике коррупции также является формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. В рамках реализации этой задачи проводится антикоррупционная агитация и пропаганда через рекламные щиты, баннеры и плакаты. Накануне агитационный баннер по противодействию коррупции был установлен представителями администрации сельского поселения Троицкое на территории населенного пункта.

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