В Сунженском районе Ингушетии ведется антикоррупционная агитация

В рамках осуществления деятельности по профилактике коррупционных проявлений реализуется комплекс мер по формированию у муниципальных служащих, а также сотрудников подведомственных учреждений и организаций отрицательного отношения к коррупции. Проводятся разъяснительные беседы, информирование муниципальных служащих об изменениях законодательства о противодействии коррупции и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

Одной из мер по профилактике коррупции также является формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. В рамках реализации этой задачи проводится антикоррупционная агитация и пропаганда через рекламные щиты, баннеры и плакаты. Накануне агитационный баннер по противодействию коррупции был установлен представителями администрации сельского поселения Троицкое на территории населенного пункта.