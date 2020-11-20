Футбол

В Сунженском районе Ингушетии в скором времени откроют ещё одно новое мини-футбольное поле

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В Сунженском районе Ингушетии в скором времени откроют новое мини-футбольное поле в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Строительство спортивного объекта в сельском поселении Аршты было начато в апреле текущего года. Объем финансирования строительства спортобъекта составил около 4,5 млн рублей. Занимается обустройством мини-футбольного поля подрядная организация ООО «Элит-Строй».

Главная цель проекта — развитие и улучшение физического здоровья и качества жизни подрастающего поколения, жителей сельского поселения. При его реализации велся учет мнений граждан, кроме того, вся работа осуществлялась под непосредственным контролем общественности и депутатов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, проектом было предусмотрено обустройство мини-футбольного поля с укладкой искусственного покрытия. Для этого предварительно было подготовлено основание. На объекте также произведена установка фонарных столбов для освещения, заградительных сеток, скамеек, урн и питьевого фонтанчика, а также благоустроена стоянка для автомобилей. В настоящее время спортобъект практически готов к сдаче в эксплуатацию.

Подобное мини-футбольное поле в рамках национального проекта в прошлом году также появилось в сельском поселении Берд-Юрт.

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