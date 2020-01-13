В Сунженском районе Ингушетии устранили порывы на водопроводных сетях

По информации пресс-службы администрации района, аварийные бригады МУП «Водоканал» совместно с работниками администрации сельского поселения при помощи спецтехники устранили дефекты на водопроводных сетях.

Порывы водопровода ликвидированы на улицах Лермонтова, Леонидова и Чкалова. В настоящее время водоснабжение на указанных улицах восстановлено и работает в штатном режиме.