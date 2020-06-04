В Сунженском районе Ингушетии ураган повредил кровли нескольких десятков подворий и соцобъектов

«В результате непогоды, по имеющейся на текущий момент информации, в частном секторе зафиксировано разрушение кровли нескольких десятков подворий. Ветром повалены деревья вдоль дорог и во дворах домов, многие из них упали на линии электропередачи. Кроме того, повреждены крыши социальных учреждений», — сказали в пресс-службе.

Сразу после урагана в населённых пунктах были начаты восстановительные работы. Все службы, задействованные в устранении последствий грозы, переведены в усиленный режим работы. Бригады РЭС и газовой службы заняты устранением сбоев. Главные автомобильные дороги уже очищены от упавших и наклонившихся деревьев. Первоочередная задача — вернуть в дома энергоснабжение.

При этом собеседник издания отметил, что все возникшие в результате непогоды проблемы обсуждались на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС у главы района Магомета Дзейтова с участием представителей ответственных служб, населенных пунктов.

По итогам заседания Дзейтов поручил провести тщательное обследование территорий для уточнения числа пострадавших зданий и определить объем нанесенного стихией ущерба.

А по данным мэрии Карабулака, благодаря оперативному реагированию, мобилизации имеющихся сил и средств, ещё вчера удалось, за исключением нескольких улиц, восстановить подачу электроэнергии в городе, на данный момент решается проблема по возобновлению газоснабжения на улице Балкоева.

По указанию главы города сетевым организациям и коммунальным службам сотрудники мэрии сейчас оказывают всю необходимую помощь, в частности по уборке общественных территорий от сломанных веток деревьев и мусора, обеспечению доступа к сетям для проведения экстренных ремонтных работ.

⠀

«Работники администрации и сотрудники МЧС организуют подворовые обходы с целью мониторинга обстановки для оказания адресной помощи населению по восстановлению повреждённых элементов кровли домов и хозяйственных строений», — добавил сотрудник карабулакской администрации.

Напомним, на территории округов Назрани от шквалистого ветра с дождем пострадали школы, больницы, жилые дома, а по данным ГУП «Ингушрегионводоканал», из-за подтопления и отключения электроэнергии вышли из строя водонасосные станции, прервана подача питьевой воды в населённые пункты.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что все ответственные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды.

Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром.