В Сунженском районе Ингушетии состоялось антиковидное рейдовое мероприятие

В сельских поселениях Троицкое и Нестеровское было проведено рейдовое мероприятие в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции Сovid-19. Соответствующее решение о проведении рейда было принято накануне в ходе заседания оперштаба Сунженского района.

В мероприятии приняли участие заместитель главы района Адам Кодзоев, начальник отдела Роспотребнадзора РИ по Сунженскому району Мурад Саутиев, представители местных администраций и правоохранительных органов.

Рабочая группа посетила ряд торговых объектов, расположенных на территории муниципалитетов. В ходе обстоятельной беседы с продавцами и индивидуальными предпринимателями, до их сведения были доведены положения Указа Главы РИ от 22 октября 2020 года, а также предложения Главного государственного санитарного врача по РИ, рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся превентивных мер для недопущения распространения коронавируса.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, владельцы торговых точек и продавцы были уведомлены о необходимости соблюдения противоэпидемических требований: перчаточно-масочного режима, минимизации очередей и скопления покупателей, дезинфекции помещений. Комиссия проинспектировала обеспеченность продавцов запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток для использования при работе с посетителями, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств.