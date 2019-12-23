В Сунженском районе Ингушетии состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования

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В здании Сунженского районного Дворца культуры состоялись публичные слушания по проекту бюджета Сунженского муниципального района на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

Главный финансовый документ района, сообщила пресс-служба администрации, обсуждали заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев, председатель Сунженского районного совета депутатов Магомед Евлоев, начальник контрольно-ревизионного отдела Сунженского райсовета Гилани Куркиев, начальник бюджетного отдела финансового управления района Марет Черкиева, главы сельских поселений района, депутаты районного и сельских советов, общественные деятели.

С докладом о планируемых финансовых поступлениях и расходах района перед участниками слушаний выступила начальник бюджетного отдела финуправления района Марет Черкиева. Далее начальник контрольно-ревизионного отдела Сунженского районного совета депутатов Гилани Куркиев привел заключение, в котором отметил, что проект бюджета подготовлен в соответствии с нормами бюджетного законодательства и уставом Сунженского района.

В завершение докладов участникам слушаний была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Проект бюджета Сунженского муниципального района на 2020 и плановый период 2021-2022 годов одобрен участниками слушаний и направлен в Сунженский райсовет для дальнейшего рассмотрения депутатами.

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