Благотворительность

В Сунженском районе Ингушетии состоялась благотворительная акция

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В Сунженском районе Ингушетии состоялась раздача благотворительной помощи остро нуждающимся в социальной поддержке жителям сельских поселений Нестеровское и Троицкое, как наиболее густонаселенных муниципальных образований района.

Продуктовые наборы распределены между 127 семьями, которых внесли в списки местные администрации. Помощь получили малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды и пожилые люди.

Напомним, в республике по инициативе и спонсорстве члена Совета Федерации от РИ Белана Хамчиева и при участии регионального отделения партии «Единая Россия» проходит благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов.

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