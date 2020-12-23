В Сунженском районе Ингушетии состоялась благотворительная акция

Продуктовые наборы распределены между 127 семьями, которых внесли в списки местные администрации. Помощь получили малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды и пожилые люди.

Напомним, в республике по инициативе и спонсорстве члена Совета Федерации от РИ Белана Хамчиева и при участии регионального отделения партии «Единая Россия» проходит благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов.