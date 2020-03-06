В Сунженском районе Ингушетии собираются открыть лесной питомник

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В Сунженском районе Ингушетии определяли места для размещения питомника выращивания посадочного материала для лесных насаждений.

В ходе совещания под председательством заместителя главы района Беслана Цечоева, был предложен вариант размещения лесного питомника на территории сельского поселения Нестеровское, в прибрежной зоне реки Асса.

«Учитывая неоднократные случаи самовольных рубок деревьев, проблема восстановления и сохранения лесов с экологической точки зрения имеет исключительно важное значение», — цитирует Беслана Цечоева пресс-служба администрации района.

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